القوات المشتركة تُحبط تسلل حوثي في جبهة مريس وتوقع قتلى وجرحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تحبط تسلل حوثي في جبهة مريس وتوقع قتلى وجرحى

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ الضالع

أحبطت وحدات القوات المشتركة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 1 ديسمبر 2020م، تسللا لمجاميع تابعة مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعها في جبهة مريس، شمالي الضالع، (جنوبي اليمن).



وأكد مصدر عسكري ميداني أن وحدات القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية أحبطت عملية تسلل حاولت تنفيذها مجاميع لدى مليشيا الحوثي نحو مواقعهم في جبل وينان شمال شرقي منطقة مريس، شمالي مديرية قعطبة.

ووفق المصدر، رصدت وحدة استطلاع المشتركة تحركات المجاميع الحوثية منذ البداية وقامت باستدراجها حتى العمق ووجهت لها ضربة مفاجئة بمختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وأفاد المصدر، أن الضربة المفاجئة سببت حالة إرباك شديد عصفت بأوساط العناصر المتسللة وأوقعت بينهم قتلى وجرحى قبل أن يلوذ البقية بالفرار.

يأتي ذلك بعد هدوء نسبي ساد جبهة مريس خلال الأسابيع الأخيرة، تخلله تراشق ناري بين الحين والآخر بالاسلحة الرشاشة الثقيلة.