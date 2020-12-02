- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عدد من مسلحي المليشيا الحوثية بغارات للتحالف في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل عدد من مسلحي المليشيا الحوثية بغارات للتحالف في مأرب
الأربعاء 2 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ مأرب
قتل وأصيب عدد من العناصر الحوثية ودُمِّرت آليات عسكرية تابعة لها، بضربات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي في مديرية رحبة جنوبي محافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن).
وأكد مصدر عسكري ميداني أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية تجمعات وطقمين عسكريين دفعت بها المليشيا نحو جبل مراد بمديرية رحبة.
وأسفرت الغارات عن مصرع عدد من الحوثيين وجرح آخرين وتدمير الطقمين العسكريين.
يأتي ذلك بالتزامن مع تجدد المواجهات في ذات الجبهة بين القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة ثانية.
ووفق مصدر عسكري "أفشلت القوات الحكومية والمقاومة محاولات مجاميع حوثية التسلل إلى مواقع عسكرية في أطراف جبل مراد".
وأُجبرت العناصر المتسللة على التراجع والفرار بعد سقوط عدد من أفرادها بين قتيل وجريح وتكبدها خسائر أخرى في العتاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عدد من مسلحي المليشيا الحوثية بغارات للتحالف في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.