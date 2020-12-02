عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل عدد من مسلحي المليشيا الحوثية بغارات للتحالف في مأرب

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ مأرب

قتل وأصيب عدد من العناصر الحوثية ودُمِّرت آليات عسكرية تابعة لها، بضربات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي في مديرية رحبة جنوبي محافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن).



وأكد مصدر عسكري ميداني أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية تجمعات وطقمين عسكريين دفعت بها المليشيا نحو جبل مراد بمديرية رحبة.

وأسفرت الغارات عن مصرع عدد من الحوثيين وجرح آخرين وتدمير الطقمين العسكريين.

يأتي ذلك بالتزامن مع تجدد المواجهات في ذات الجبهة بين القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة ثانية.

ووفق مصدر عسكري "أفشلت القوات الحكومية والمقاومة محاولات مجاميع حوثية التسلل إلى مواقع عسكرية في أطراف جبل مراد".

وأُجبرت العناصر المتسللة على التراجع والفرار بعد سقوط عدد من أفرادها بين قتيل وجريح وتكبدها خسائر أخرى في العتاد.