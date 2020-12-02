عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم المتحدة: العملة اليمنية تفقد 250 بالمئة من قيمتها

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

تعالت تحذيرات الأمم المتحدة من مخاطر اتساع رقعة الاحتياج إلى تقديم المساعدات الغذائية في مختلف مناطق البلاد.



وذكر مكتب الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، على موقع "تويتر"، أن "سنوات الحرب في اليمن، أدّت إلى فقدان العملة المحلية 250 بالمئة من قيمتها، وأسعار المواد الغذائية، ارتفعت في المتوسط بنسبة 140 في المئة.

وأشار إلى أن نطاق المساعدات الغذائية توسع من مليون شخص في بداية الحرب، إلى 13 مليون شخص حاليا.

وتابع: "تزداد الحياة اليومية صعوبة على الملايين من الأشخاص المحاصرين في الأزمة اليمنية".

ووفق مصادر مصرفية، يواصل الريال اليمني تهاويه أمام العملات الأجنبية، حيث بلغت قيمة شراء الدولار الأمريكي حتى اليوم الثلاثاء 900 ريال، فيما الريال السعودي تجاوز 230 ريالا، في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.