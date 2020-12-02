شكرا لبحثكم عن خبر محكمة حوثية تصدر أغرب حكم قضائي للفصل بين أخوين متنازعين بصنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حولت محكمة حوثية مبالغ مالية كبيرة بين اخوين متنازعين عليها بعد قيامها ببيع أرض ترجع ملكيتها لوالدها الكبير في السن، لصالحها تحت إسم " المجهود الحربي " كحل اتخذته للخلاف بينهما؛ في اغرب حكم قضائي، وفقا لإفادة مصدر مقرب من الاسرة، اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر لـ"المشهد اليمني"، أن محكمة سنحان - والتي انشأتها المليشيا مؤخرا في الربع الشرقى بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وعينت قاضيين فيها للفصل في المشاكل بين المواطنين بالإضافة إلى قسم يتبع أمن المديرية في المنطقة نفسها - حولت مبالغ مالية كبيرة بين اخوين متنازعين عليها بعد قيامها ببيع أرض ترجع ملكيتها لوالدهما الكبير في السن لصالحها تحت إسم " المجهود الحربي " ما يكشف المهزلة القضائية الحوثية .

وبينت المصادر بأن الخلاف كان بين الأخوين حول قسمة المبلغ بالمناصفة لكن الاخ الأكبر حاول أخذ نصيب أكبر من الثاني وهو ما دفع الاخ الاصغر إلى اللجوء الى القضاء الحوثي الذي قضى بفصل الخلاف من خلال مصادرة المبلغ تحت إسم " مجهودا حربيا للمليشيا.

وأكدت المصادر بأن الخلاف توسع بين الأخوين بعد رفضهما معا تقسيم المبلغ بين جميع الورثة وإدخال اختهما وهو ما دفع الاخ الاصغر للإصرار بإدخال أخته كون نصيبه الاصغر لكي يخسر أخوة الأكبر والذي حاول اجتزاء جزء من المبلغ نظير قيامه بخدمة والده الكبير في السن .

ومارس الأخ الأكبر ضغوطات على اخته حتى لا تطالب بحقوقها المالية عبر القصاء كون ابوهما غير مخول بالبيع نظرا لضعف ذاكرته والذي تم استغلاله لبيع املاكه وحرمان أختهما من نصيبها المقرر شرعا.