شكرا لبحثكم عن خبر بالتزامن مع اعتذارها عن صرف الراتب.. مليشيا الحوثي تعتمد 40 ألف دولار يومياً للحاكم العسكري إيرلو والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر خاصة لـ"المشهد اليمني" أن مليشيا الحوثي اعتمدت مبلغ 40 ألف دولار يومياً كنفقات خاصة بالحاكم العسكري الإيراني حسن إيرلو الذي أرسلته طهران إلى صنعاء تحت مسمى سفير لها لدى المليشيا.

وقالت المصادر"إن المليشيات الحوثية جعلت المبلغ تحت تصرف القيادي في الحرس الثوري حسن إيرلو الذي يقيم في فندق موفنبيك بالعاصمة صنعاء، وأن مكتب إيرلو عمل إخلاءات بمبلغ مليون ومائتين ألف دولار، وهو مايعادل 720 مليون ريال بسعر صرف صنعاء.

وتتناقض هذه النفقات التي خصصتها المليشيا لحسن إيرلو مع وظيفته المعلنة من قبل نظام الملالي بأنه سفير لهم في صنعاء، حيث تقتضي الاعراف الدبلوماسية أن نفقات السفارات تتحملها دولهم، وهذا يتناقض تماما مع طبيعة المهمة المعلنة لإيرلو في صنعاء.

يذكر أن هذه النفقات الحوثية الباهظة على الحاكم العسكري الإيراني جاءت بالتزامن مع إعلان مليشيا الحوثي على لسان مهدي المشاط المعين من زعيم المليشيا رئيسا للحوثيين اعتذارها عن صرف نصف الراتب الذي كانت تصرفه كل أربعة أشهر.

وبرر المشاط" عدم قدرتهم على دفع نصف الراتب الربعي بتفشي وباء كورونا التي أعلنت المليشيا في وقت سابق عدم انتشاره في المحافظات المحتلة من قبلها

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