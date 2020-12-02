شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تفتتح سجون جديدة في محافظة إب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر أمنية أن الحوثيين وجهوا لإفتتاح سجون جديدة في محافظة إب بعد امتلأء السجون القديمة التي انشئتها الدولة في ظل النظام الجمهوري خلال الستين السنة الماضية بعد أن حولت المليشيا الحوثية مناطق سيطرتها إلى سجون للزج بجميع معارضيهم في السلطة بعد أن حولت نظام الحكم في مناطق سيطرتها إلى " ولاية الفقيه" المستورد من نظام الملالي في إيران .

وقالت المصادر "للمشهد اليمني" في إتصال هاتفي أن منتحل منصب مدير أمن محافظة إب العميد عبدالله الطاووس قام بزيارة تفقدية للإصلاحية المركزية بالمحافظة ووجه بفتح فروع للاصلاحية بل وفتح سجون جديدة لاستيعاب السجناء الجدد .

وأضافت المصادر أن الطاووس قدم هذا الاقتراح في إطار تحسين أوضاع أبناء المحافظة منتقدا النظام السابق في عدم قيامه بتوسعه السجون متناسيا أن السجناء خلال النظام الجمهوري حتى انقلابهم على السلطة كانوا أقل ب90% من إعداد السجناء في الحكم الأمامي الحوثي والذي حول اليمن إلى سجن كبير بعد سيطرتهم على السلطة نهاية عام 2014م .

وأكدت المصادر أن المساجين يعانون من انعدام جميع وسائل النظافة بما فيها الصابون وقلة المياه كما يعانون من نقص في التغذية والتي أغلبها عبارة عن أغذية ملوثة وهو ما دفع أهالي السجناء المتيسره أحوالهم إلى تزويد أقاربهم بالغذاء الكافي والنظيف لكن المليشيا تقوم بنهبه وأكله في الغالب أو اخذ جزء كبير منه من قبل المشرفين الحوثيين في هذه السجون .

الجدير ذكره أن الحوثيين حولوا العديد من المباني الحكومية وخاصة البدرومات وكذلك المباني التابعة للقيادات العسكرية والمدنية الموالية للشرعية في صنعاء الى سجون تابعة لهم للزج بالمعرضين لهم فيها .