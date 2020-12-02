”هادي” يوجه رسالة الى ”الامارات”

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يزيد بن سلمان - شبوة - ”هادي” يوجه رسالة إيجابية الى ”الامارات”
وجه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، رسالة إيجابية الى دولة "الامارات" العربية المتحدة.
و في برقيات تهان باليوم الوطني الاماراتي، بعثها الى رئيسها خليفة بن زايد، ونائبه محمد بن راشد، و ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد؛ أشاد الرئيس هادي "بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب اليمن وشرعيتها الدستورية، و دعمها الاغاثي والإنساني والتنموي المقدم لليمن في مختلف المجالات".
وتحتفل الامارات في ديسمبر من كل عام بيومها الوطني الذي يصادف هذا العام ذكراه الـ 49.
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