”هادي” يوجه رسالة الى ”الامارات”

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يزيد بن سلمان - شبوة - ”هادي” يوجه رسالة إيجابية الى ”الامارات”

وجه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، رسالة إيجابية الى دولة "الامارات" العربية المتحدة.

و في برقيات تهان باليوم الوطني الاماراتي، بعثها الى رئيسها خليفة بن زايد، ونائبه محمد بن راشد، و ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد؛ أشاد الرئيس هادي "بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب اليمن وشرعيتها الدستورية، و دعمها الاغاثي والإنساني والتنموي المقدم لليمن في مختلف المجالات".

وتحتفل الامارات في ديسمبر من كل عام بيومها الوطني الذي يصادف هذا العام ذكراه الـ 49.