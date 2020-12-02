شكرا لبحثكم عن خبر نشطاء مؤتمريين: هذه آخر هدايا علي عبدالله صالح للشعب اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرف على آخر هدايا الرئيس الراحل علي عبدالله صالح للشعب اليمني

أشعل نشطاء تابعين لحزب المؤتمر الشعبي العام، مساء اليوم الثلاثاء، موقع التدوين المصغر "تويتر"، تحت هشتاغ #انتفاضه_2ديسمبر_مستمره.

وأكد النشطاء على أن انتفاضة الثاني من ديسمبر التي دعا لها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، في ديسمبر 2017، هي آخر هداياه للشعب اليمني.

واعتبر النشطاء إن الشعب اليمني أضاع تلك الهدية والفرصة مثلما ضيع كل هداياه وانجازاته الماثلة للعيان والتي قدمها لهم طوال 33 عام.

ولفتوا الى أن الرئيس صالح حاول جاهدا المحافظة على اجهزة الدولة ومؤسساتها من التدمير الممنهج التي انتهجته مليشيا الحوثي للقضاء عليها وتعطيلها لكن دون جدوى فهدف المليشيا القضاء على الجمهورية.

واشاروا الى أن انتفاضة ديسمبر مستمرة حتى تحقيق اهدافها بالمحافظة على النظام الجمهوري ودحر المليشيا المدعومة من إيران، واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة.

وأعلن الرئيس صالح في الثاني من ديسمبر من قلب العاصمة صنعاء، عن انتفاضة لاستعادة الجمهورية، انتهت باغتياله ورفيق دربه عارف عوض الزوكا.