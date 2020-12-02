شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع عدد من ضباطها على يد الجيش الوطني وتشيعهم في موكب واحد ”الأسماء” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت ميليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء تشييع سته من عناصرها الذين قضوا في مواجهات عسكرية بجبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وتعز.

وقالت الميليشيا أنها شيعت خمسة من ضباطها وجندي في العاصمة صنعاء في موكب جنائزي واحد.

وبحسب الميليشيا فقد تم تشييع كلا من الرائد مصطفى يحيى عسكر القاضي والملازم بكيل محمد عبدالله الكامل والملازم عصام عبدالله الشطبي والملازم عاصم صالح احمد المنتصر والملازم فؤاد احمد صالح مطير والجندي معين علي علي محمد الريمي.

وقد أقامت ميليشيا الحوثي مراسم تشييع كبيرة استغلتها في حشد عدد أخر من المقاتلين للزج بهم في الجبهات خلفا لعناصرها الذين يقتلون يوميا وهم بالعشرات.

ويجد الاشارة إلى أن الميليشيا شيعت عدد أخر من ضباطها وقياداتها وعناصرها الذين لقوا حتفهم على أيدي قوات الجيش الوطني في مواكب أخرى ومنفصلة.

وتشهد جبهات محافظات مأرب والجوف وتعز معارك عنيفة منذ أيام خسرت فيها ميليشيا عشرات القيادات والضباط والمئات من عناصرها المسلحين.