شكرا لبحثكم عن خبر ”بلقيس الحداد” تزف بشرى سارة لمساهميها في أول ظهور لها بعد اعتقالها من قبل الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زفت شركة قصر السلطانة التابعة لسيدة الاعمال المثيرة للجدل بلقيس الحداد، اليوم الثلاثاء، تطمينات لمساهميها باستمرار مشروعها، وقرب العودة الى مزاولة نشاطها بعد الانتهاء " من تجهيز المطلوب منها" بالتنسيق مع لجنة مكلفة من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، وفق بيان نشرته وسائل اعلام محلية.

ولم يتحدث البيان عن تفاصيل الصفقة التي يمكن للمجموعة بموجبها العودة الى مزاولة العمل، بعد ايقافها من جانب الحوثيين في صنعاء، بوصفها شركة وهمية، غير مرخصة لإدارة أموال المواطنين.

و في يوليو الماضي اعتقل الحوثيون، الحداد وهي سيدة أعمال غامضة لم يكن يعرف لها سابقا صورة متداولة، قبل أن تظهر مؤخرا الى جانب القيادي الاشتراكي الموالي للحوثيين وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى، سلطان السامعي، بعد ان تم الافراج عنها، بتوجيهات عبدالملك الحوثي.

وكانت النيابة العامة بصنعاء، قالت انها حجزت أموالا لمجموعة "قصر السلطانة" التي تديرها الحداد بنحو مليار و 312 مليون ريال يمني، ومليون و584 الف دولار امريكي، و19مليون و153 الف ريال سعودي، فضلا عن اصول عقارية تم شرائها باسم مندوبات المجموعة المالية.

ومايزال هناك محتجزون عن مجموعتين من الشركات المشابهة، لم يرد حولهما تقارير محدثة، حيث حظيت الحداد بحملة تضامن واسعة من قبل المساهمين في المجموعة.

وتقدر حجم الاموال المحتجزة عن المجموعات الثلاث بأكثر من 3 مليارات، و 414 مليون ريال يمني، و 7 ملايين دولار امريكي، و 19.228 مليون ريال سعودي، فضلا عن اصول عقارية متفرقة.