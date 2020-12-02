شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي ترفع مرتبات ثلاث مؤسسات حكومية بصنعاء 100% والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن مليشيا الحوثي رفعت مرتبات ثلاث مؤسسات حكومية بصنعاء بنسبة 100%.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن المليشيا رفعت مرتبات منتسبي ما يسمى جهاز الامن والمخابرات (سابقا جهازي الامن القومي والسياسي) وعقال الحارات 100 في المئة، وتقوم بصرفها بانتظام.

وبينت المصادر بأن المليشيا جندت الالاف من عناصرها في ما تسميه جهاز المخابرات واستبدلت معظم عقال الحارات ومنحتهم درجات وظيفية رسمية وامتيازات الى جانب الرواتب، وجندتهم للعمل لصالحها.

ويأتي ذلك في سياق توجه وسعي المليشيا الى إحكام سيطرتها وقبضتها الحديدية على العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

جدير بالذكر أن المليشيا اعلنت فشلها واعتذارها عن صرف نصف مرتب لكلفة موظفي الدولة كانت وعدت بصرفه كل شهرين، والذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة، بفعل انقطاع مرتباتهم منذ سبتمبر 2016.