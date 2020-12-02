29 منظمة انسانية توقع خطابا للكونغرس الامريكي لمنع تصدير الأسلحة للإمارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

وقعت 29 منظمة للدفاع عن حقوق الانسان على خطاب موجه للكونغرس الأميركي يعارض بيع أسلحة للإمارات تتضمن صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيرة، بقيمة 23 مليار دولار. واعربت مؤسسة “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط” التي تبنت الحملة، عن املها بوقف الصفقة كليا، وقالت ان الامارات شريك اساسي في العدوان على اليمن.

فالامارات تمضي قدما في صفقات تسلح بمليارات الدولارات مع الولايات المتحدة، رغم المناشدات الدولية لوقف العدوان على اليمن والتي تشارك فيه الامارات الى جانب السعودية.

وازاء تلك الصفقات المزمعة، وقعت 29 منظمة للدفاع عن حقوق الانسان على خطاب موجه للكونغرس الأميركي يعارض ابرام صفقة أسلحة للإمارات بقيمة 23 مليار دولار، تشمل صواريخ وطائرات مقاتلة واخرى بدون طيار .

وتأتي الموافقة على تلك الصفقة في أعقاب اتفاق التطبيع بوساطة أمريكية بين ابو ظبي وتل ابيب، والذي ابرم بين الجانبين في ايلول/ سبتمبر ايلول الماضي.

سيث بايندر، من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، والذي تبنى تلك الجهود، ابدى امله في وقف تلك الصفقة كليا، وارسال إشارة مهمة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة.. بالموازاة قدم ثلاثة اعضاء بمجلس الشيوخ الاميركي مشروع قانون لوقف الصفقة، في مؤشر لمواجهة مع ترامب قبل بضعة أسابيع من مغادرته البيت الأبيض.

وتأمل الإمارات في الحصول في أقرب وقت ممكن على طائرات F35، خاصة بعد أن أبلغت إدارة ترامب الكونغرس عزمها بيع 50 طائرة منها لأبوظبي، بعد رفع الكيان الإسرائيلي الفيتو عن الصفقة.

فالصفقة المرتقبة تأتي في ضوء تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، ويفهم منها وفق العديد من المعطيات والتطورات، موافقة أمريكية ضمنية للجرائم الإماراتية المرتكبة في العديد من دول المنطقة على غرار ليبيا واليمن.

وقد أعلنت الأمم المتحدة أن العدوان على اليمن أودى بحياة 233 ألف شخص منذ بدايته قبل 6 اعوام، وقد وصلت البلاد لنقطة اللاعودة.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن نحو 9 ملايين يمني مهددون بفقدان إمكانية الوصول الى الخدمات الصحية الأساسية بسبب استمرار العدوان السعودي الاماراتي، ونقص التمويل للعمليات الانسانية.