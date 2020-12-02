شكرا لبحثكم عن خبر عدن تدشن حملة ”حتى لا ننسى جرائم الحوثي في عدن” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قام عشرات الناشطين من أبناء، بإطلاق حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد والتذكير بطبيعة الجرائم والانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحقهم.

وخلال الحملة التي رفعت شعار "حتى لا ننسى جرائم الحوثي في عدن"، طالب الناشطون، المجتمع الدولي بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية.

وأكدوا، على أن ما ارتكبته المليشيا بحق أبناء محافظة عدن، يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك انها "أشد إرهابا وإجراما وتوحشا من كل الجماعات الإرهابية التي عرفها العالم".

ودعا الناشطون في سلسلة تغريدات، أبناء عدن عامة وجميع سكانها إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية والتعبيرية التي ستقام اليوم الثلاثاء في حديقة "عدن مول" بمديرية كريتر، الساعة الخامسة عصراً.

وأوضحوا أن هذه الحملة تهدف إلى تعريف العالم بوحشية الجرائم التي اقترفتها المليشيا الحوثية بحق عدن والعدنيين.

يذكر أن هذه الحملة جاءت في إطار حملة شعبية واسعة مماثلة أطلقها آلاف اليمنيين، الأسبوع المنصرم، تحت هاشتاج "#صوت_واحد_الحوثي_جماعة_إرهابية"، طالب المجتمع الدولي والعالم أجمع بضرورة إعلان مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".