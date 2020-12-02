عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثي جماعة إرهابية.. تصنيف يمهد لمحاكمتها

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الخليج 365

أكد الجيش اليمني أن تصيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" يفتح الطريق على مصرعيه أمام محاكمة المليشيا دوليا على الجرائم التي ترتكبها.



وقال العميد الركن عبده مجلي، الناطق العسكري باسم الجيش اليمني، الثلاثاء، إن تصنيف الحوثيين "من الجماعات الارهابية سيعدّ توصيفاً قانونياً للتمهيد لمحاكمتها ومحاكمة داعميها في إيران".

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لـ"سبتمرنت" أن مجازر المليشيا الأخيرة في تعز والحديدة إمعان في الإجرام الممنهج، ويحتم على المجتمع الدولي التحرك بكل المستويات لإيقافها.

وتابع أن المدفعية والصواريخ والأسلحة الثقيلة الأخرى التي استخدمتها المليشيا لضرب منازل المدنيين في تعز والحديدة، يكفي "لمحاكمتها وإدانتها وإدانة داعميها في إيران".

وأشار إلى أن الوضع يتحتم إنقاذ المدنيين، وهي مسؤولية الأمم المتحدة التي ترعى مفاوضات سلام معها، رغم أن الجميع يعلم بأنها ستستمر في انتهاكاتها وتسييرها الطائرات المفخخة على المدن، وإرسال الصواريخ، وتلغيم الطرقات والمراعي، التي تشهد سقوط شبه يومي للضحايا".

ميدانيا، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي بمحافظة الجوف شمالي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان، إن مواجهات عنيفة بين رجال الجيش والمليشيا الحوثية وقعت في عدة جبهات قتالية شرقي مدينة الحزم، مركز المحافظة.

وذكر البيان، أن مقاتلات التحالف العربي شنت بالتزامن غارات جوية "استهدفت مواقع وتجمعات وآليات تابعة للمليشيا الحوثية في مناطق مختلفة شرقي المدينة.

وأسفرت المواجهات وغارات التحالف، بحسب البيان، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والمعدات القتالية.

وتدور مواجهات بين الطرفين في عدة جبهات بالجوف ومحافظات يمنية أخرى، وسط جهود دولية متكررة بهدف حل الصراع المستمر في البلاد منذ ست سنوات، تفشلها دائما تعنت المليشيا الحوثية، ورفضها لكل محاولات السلام.