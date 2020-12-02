"غالبيتهم نساء وأطفال".. الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 110 مدنيين في تعز خلال شهرين

كشفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن مقتل وإصابة 110 مدنيين، خلال شهرين، في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن.



وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالإنابة، ألطف موساني، إن "الهجمات التي تسببت في وقوع العديد من الضحايا من الأطفال والنساء، مروعة ولا تغتفر، واليوم يعتصر الحزن المزيد من العائلات على أطفالها الذين لقوا حتفهم بلا ذنب".



وذكر البيان "تشير التقارير الأولية إلى أن قصفا مدفعيا وقع على حي عصيفرة، شرق مدينة تعز، الإثنين، تسبب في مقتل طفلين وإصابة 7 مدنيين آخرين، من بينهم 3 أطفال و4 نساء".



وأفاد موساني، بأن "الأعمال القتالية تصاعدت في مدينة تعز وما حولها في أواخر سبتمبر الماضي".



وأضاف: "سجل شركاء مجموعة الحماية، 55 بين قتيل وجريح في صفوف المدنيين في أكتوبر الماضي بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد مماثل في شهر نوفمبر".



و"مجموعة الحماية"، شركاء محليون معنيون برصد الانتهاكات الحقوقية وأعمال العنف، ضمن المساعي الإنسانية الرامية إلى حماية المدنيين من الضرر وقت الحرب.‎



وطالب موساني، أطراف النزاع بوقف القصف المدفعي العشوائي على المناطق السكنية، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين.