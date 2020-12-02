بعد ساعات من وصول شحنة جديدة من الأموال.. انهيار مفاجئ لأسعار الصرف وارتفاع سعر الخبز في المحافظات الجنوبية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المكلا

كشفت مصادر مصرفية في محافظة حضرموت، عن وصول سفينة شحن تقل على متنها كميات كبيرة من العملة النقدية التي قامت حكومة هادي بطباعتها مؤخراً بصورة غير قانونية، إلى رصيف ميناء المكلا.

ويتزامن وصول شحنة الاموال مع قيام مركزي عدن بإغلاق عدد من محلات الصرافة في عدن.

وقالت مصادر محلية لـ”الخليج 365” أن قوات تابعة لحكومة هادي أفرغت، مساء الثلاثاء شحنة الاموال المتواجدة ضمن 12 حاوية في رصيف الميناء، وفرضت عليها حراسة مشددة ، مشيرة الى أن اسعار الصرف في المحافظات الجنوبية ارتفعت بالتزامن مع وصول الشحنة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار ل٨٨٠ ريالا يمنيا، وتخطي صرف الريال السعودي لحاجز ٢٤٠ ريالا.

وتؤكد المصادر أن اسعار رغيف الخبز في المحافظات المحتلة شهدت ارتفاع كبير هي الاخرى، حيث وصل سعر الروتي في محافظة لحج الى 30 ريالاً.

وكان مصدر مسؤولٌ في البنك المركزي بصنعاء، حذر من استمرار تدهور العملة المحلية امام الدولار في جنوب اليمن، متوقعاً وصول سعر الصرف في تلك المناطق الى 900 ريال للدولار.

وقال المصدر أن ما تتعرَّضُ له العُملة الوطنية في المحافظات الجنوبية المحتلّة، هو نتيجة طبيعية للسياسات الخاطئة والمتعمدة التي انتهجتها حكومة المرتزِقة بإيعاز مباشر من دول العدوان من خلال طباعة كميات مهولة من العُملة غير القانونية.