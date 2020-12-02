شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. سما المصري تستعرض مفاتنها: “كله طبيعي” والان مع التفاصيل عدن - ياسمين التهامي - في الخميس 14 مايو 2020 12:13 صباحاً - نشرت سما المصري مقطع فيديو جديد لها أثناء تواجدها في شرم الشيخ وذلك على حسابها على انستغرام. وظهرت سما المصري في الفيديو أثناء تسلقها احد الجبال في شرم الشيخ بينما كان يسير امامها مرشد وخلفها المصور. وكعادتها فقد عمدت سما المصري الى ابراز مفاتنها بشكل فاضح حيث تعمدت الاشارة الى مؤخرتها قائلة: “والله كل حاجة طبيعي اقسم بالله ما صناعي”.

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