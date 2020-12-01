شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر: العميد المدعو أحمد حميد دارس أحد العناصر الارهابية لحزب الإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تحدث مصادر أن العميد المدعو احمد حميد دارس أحد العناصر الارهابية لحزب الاصلاح المنتمي للمناطق الشماليه بمحافظة اب يقيم بمحافظة مارب.

وأضاف المصادر: حيث يتعاون ويعمل مع القوى التركيه و يقوم المدعو احمد دارس بااستلام الاسلحه المهربه من تركيا عن طريق الصومال عبر البحر ويتم تسليمها بشقره بمحافظة ابين . و تشير المعلومات ان المدعو احمد دارس يتنقل من محافظة مارب إلىى محافظة شبوه وابين ووادي حضرموت من بعد ان تم اتفاق الرياض الى هذه الفترات ونرفق لكم صورة المدعو احمد دارس

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