المصائد السمكية تكشف عن احتجاز بوارج العدوان لـ12 صيادا مع قواربهم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - صورة مؤرشفة من اثار العدوان السعودي على اليمن

الخليج 365 – الحديدة

كشفت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر عن قيام بوارج العدوان في مياه البحر الأحمر بالقرصنة ضد قوارب الصيادين التقليدين، مشيرة الى ما تمارسه تلك البوارج من اعتداءات وقتل واختطاف وتعذيب للصيادين اليمنيين.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات راح ضحيتها الآلاف من الصيادين بين شهيد وجريح ومختطف ونازح كان آخرها إحتجاز خمسة قوارب على متنها 12 صيادا من منطقة بحيص .

وأكدت الهيئة في بيان لها أن إصرار العدوان على منع الصيادين من ممارسة مهنتهم وكسب قوت يومهم يأتي ضمن المخططات الدنيئة التي ينفذها لتركيع واخضاع الشعب اليمني.

وأشار البيان الى أن مادأبت عليه قوى العدوان من تنكيل واستهداف وحصار وتجويع للمدنيين يعد انتهاكا سافرا لكل الأعراف والقوانين الدولية.

واستنكر البيان الصمت المخزي للآمم المتحدة إزاء ما تمارسه دول العدوان من جرائم ابادة بحق الشعب اليمني.

وحمل البيان دول العدوان كافة المسؤولية عن النتائج المترتبة عن هذه الإنتهاكات بحق الصيادين وحرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد، وما سيحل بهم من كارثة جراء إستمرار حرمانهم من مصدر رزقهم.

ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف العدوان على اليمن ورفع الحصار ووقف القرصنة التي تمارسها بوارج العدوان ضد الصيادين في مياه البحر الأحمر.