إجراءات تسليم المهام بين السفيرين صبري والقانص بسوريا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دمشق

جرى في سفارة الجمهورية اليمنية بدمشق اليوم إجراءات تسليم المهام بين السفير الجديد لليمن في سوريا عبدالله علي صبري والسفير السابق نائف القانص.

وأعرب السفير صبري عن سعادته بتعيينه سفيراً لليمن لدى الجمهورية العربية السورية، خاصة في ظل الروابط الأخوية بين الشعبين في البلدين الشقيقين والمتجذرة في أعماق التأريخ.

واعتبر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تعيينه سفيراً في دمشق مسئولية كبيرة تتطلب المزيد من الجهود في تعزيز التلاحم بين البلدين الشقيقين، في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها اليمن وسوريا.

وأكد سفير اليمن في دمشق الحرص على إيصال مظلومية الشعب اليمني للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى تقديم كل التسهيلات لأبناء اليمن بسوريا.

وأشاد بما بذله السفير القانص من جهود في تمثيل اليمن بالجمهورية العربية السورية خلال الفترة الماضية، رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد في ظل استمرار العدوان والحصار منذ ما يقارب ست سنوات.

بدوره عبر سفير اليمن السابق لدى الجمهورية العربية السورية نايف القانص عن تمنياته للسفير صبري بالتوفيق في مهامه وتمثل اليمن أحسن تمثيل.