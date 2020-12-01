شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــاجل .. القبض على الفنانة الشهيرة "أصالة نصري" بعد ارتكابهما جريمة مروعة قبل قليل .. شــاهد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت أنباء عن توقيف السلطات اللبنانية الفنانة السورية أصالة نصري في مطار بيروت،، بسبب العثور على كمية من المخدرات أثناء مغادرتها لبنان.



وأكدت مصادر أمنية، حسب ما ذكرته “سكاي نيوز عربية”، أن أصالة أنكرت معرفتها بوجود المواد المخدرة معها، وأن الكمية التي تم العثور عليها من المرجح أن تكون للاستعمال الشخصي وليست للاتجار، وتخضع الفنانة السورية حاليًا لفحوصات طبية.



وقد دشن جمهور أصالة هاشتاج «#كلنا_أصالة» بعد القبض عليها تضامنًا معاها، حيث قال أحدهم : “أصالة تاج راسكم” ، وآخر: “بتوزعي شرف عالعالم شو ماتعملي نحنا فخورين فيكي”.



ومن ناحية أخري نفى الإعلامي اللبناني سعيد حريري، خبر القبض على المطربة أصالة نصري في مطار رفيق الحريري ببيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”: «الآن أقفلت الخط مع أصالة وهي بخير وردَّت عليَّ بنفسها وأكدت لي أن لا حقيقة لما يُشاع عن توقيفها في مطار بيروت الدولي».



وتابع: “ليست موقوفة في مخفر حبيش والخبر مؤكد مليون بالمئة. ما زالت في مطار بيروت في هذه اللحظات”.

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