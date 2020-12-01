البرنامج السعودي يطلع على إحتياجات صندوق النظافة في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين في المهرة، محمد أحمد عوشن، وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي يضم المهندس علي كديسي ال منيف والمهندس مبارك العجمي، إحتياجات الصندوق والصعوبات التي تواجه عمله اليومي .



وفي اللقاء، ثمن عوشن إهتمام المملكة العربية السعودية، وما يقدمه البرنامج من دعم سخي في كثير من المجالات في المحافظة .

بدوره أكد المهندس علي كديسي ال منيف أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاطلاع على الاحتياجات والصعوبات التي تواجه إدارة صندوق النظافة والتحسين ليتم رفعها للمركز ليتم إدراجها من ضمن المشاريع الذي ينفذها.