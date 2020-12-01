شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع واصابة العشرات من عناصر الحوثي شرقي محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قتل وأصيب العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني والمقاومة وغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية شرقي محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

ودارت مواجهات عنيفة بين أبطال الجيش والمليشيا في عدة جبهات قتالية شرقي مدينة الحزم، فيما شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات تابعة لمليشيا الحوثي في مناطق مختلفة شرقي المدينة. وأسفرت المواجهات وغارات التحالف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والمعدات القتالية.

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