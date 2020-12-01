مكتب الشؤون الإجتماعية بالمهرة يحتفي باليوم العالمي للطفل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أحتفى مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بمحافظة المهرة، باليوم العالمي للطفل الذي يصادف الـ 20نوفمبر من كل عام .



وفي الحفل، أشار وكيل المحافظة، صالح عليان، إلى أهمية أقامة هذه الفعالية للتأكيد على الإهتمام بالطفل وتشجيعهم ليكونوا قادة المستقبل .. مؤكداً على أهمية الدور المجتمعي في الاهتمام بالطفولة والحفاظ عليها من الانجرار خلف الظواهر السلبية.

من جانبه أستعرض نائب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، سالم سويلم، الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها من قبل المكتب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني خلال هذا الأسبوع إحتفاء باليوم العالمي للطفل.

تخلل الحفل الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي ومدير مكتب التربية والتعليم سمير هراش، وعدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية، فقرات متنوعة ووصلات فنية ورقصات شعبية واناشيد وقصائد شعرية بمشاركة عدد من الأطفال والزهرات ومنتسبي جمعية الصم والبكم.