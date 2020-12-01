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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في لحج يقر تغيير ممثل شركة الغاز لتواطئه في ضياع 251 مقطورة غاز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اقر اجتماع مشترك برئاسة محافظ لحج أحمد تركي، تغيير ممثل شركة الغاز بالمحافظة، لتواطئه في ضياع 251 مقطورة إضافية من مادة الغاز للمحافظة، وتوجيه إنذار كتابي لمدير مكتب الصناعة والتجارة، وإقالة نائبه، لتقصيرهما في الجانب الرقابي في توزيع الغاز.
وأقر الاجتماع، الذي ضم أمين عام المجلس المحلي عوض الصلاحي، اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين من مالكي محطات بيع الغاز المنزلي، جراء تلاعبهم بعمليتي توزيعه وتسعيرته.
وألزم الاجتماع مكتبي وزارة الصناعة والتجارة، وقيادتي السلطتين التنفيذيتين بمديريتي الحَوطَة وتُبَن، بتحويل نقاط البيع إلى المناطق المحرومة من مادة الغاز بالمديريتين.
الى ذلك ناقش اجتماع برئاسة المحافظ، وضم مدراء المديريات، مستوى الإنجاز للبرنامج الاستثماري الخاص بالعام الجاري، وشدد على أهمية الإعداد الأمثل لمصفوفة المشاريع التنموية الخدمية الجديدة للعام المقبل 2021 ، ليتوائم واحتياجات المديريات.
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