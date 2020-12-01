أمين محلي عدن يضع حجر أساس مشروعي تأهيل محطتي وقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وضع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، اليوم، حجر أساس مشروعي إعادة تأهيل محطتي وقود 14 أكتوبر والمطار التابعتين لشركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر.



وأشاد أمين محلي عدن معاون، بجهود فرع شركة النفط في عدن من خلال اهتمامها بإعادة تأهيل محطاتها وأصول الشركة التي تعرضت للدمار نتيجة حرب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا على عدن .. مؤكدا وقوف قيادة السلطة المحلية في عدن إلى جانب شركة النفط بعدن لاستعادة دورها الريادي المعهود على مختلف المستويات.

من جانبها قالت مدير عام شركة النفط في عدن انتصار العراشة، إن وضع حجر أساس تأهيل المحطتين يأتي في إطار سعي قيادة فرع الشركة بعدن للتوسع في تغطية السوق المحلية، مؤكدة حرص قيادة الشركة وكافة منتسبيها على العمل بكل جهد وإخلاص من أجل توفير المشتقات النفطية في السوق وخدمة المواطنين.

حضر وضع حجر الأساس نائب مدير عام شركة النفط بعدن للشؤون الفنية والتجارية فضل منصور، ومدير عام مديرية خورمكسر عواس الزهري وعدد من المعنيين.