مقتل 10 بقصف من مليشيا الحوثي الايرانية على تعز والحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قُتل 10 مدنيين معظمهم من الأطفال والنساء وجُرح العشرات في قصف للمتمردين الحوثيين على أحياء سكنية في محافظتي تعز والحديدة خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أفادت الثلاثاء مصادر طبية وحكومية.



وقالت مصادر طبية في تعز جنوب غرب البلاد إن "طفلتين إحداهما رضيعة تبلغ 9 أشهر وصلتا إلى المستشفى مساء الإثنين متوفيتين نتيجة إصابة في الرأس وأقسام متفرقة من الجسم، إضافة إلى 7 جرحى آخرين بينهم أطفال".

وأعلنت مصادر حكومية أن "الجريمة ارتكبها الحوثيون في قصف استهدف حي عصيفرة الخاضع لسيطرة الحكومة".

ودعت منظمة "أطباء بلا حدود" في تغريدة "جميع الجماعات المسلحة للالتزام بالقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

ويأتي ذلك غداة مقتل 5 أطفال و3 نساء في قصف استهدف أحياء سكنية في قرية القازة غرب مديرية الدريهمي في الحديدة، بحسب مصادر طبية وحكومية.

وأكدت الأمم المتحدة الحصيلة، مشيرة إلى تزايد أعمال العنف في اليومين الأخيرين في الحديدة التي تضم ميناء استراتيجياً على البحر الأحمر.

وجاء في بيان للمسؤول الأممي عن المساعدات الإنسانية في اليمن ألطف موساني أن استهداف النساء والأطفال "غير مقبول وغير مبرر".