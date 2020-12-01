شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ رئيس دولة الامارات باليوم الوطني لبلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، هنأه فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأشاد رئيس الجمهورية بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب اليمن وشرعيتها الدستورية.. مثمناً الدعم الاغاثي والإنساني والتنموي المقدم لليمن في مختلف المجالات. وعبر الرئيس عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لسموه بهذه المناسبة.. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق التقدم والازدهار. كما بعث الرئيس برقية مماثلة إلى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلي للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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