شبوة: توقيع عقد استكمال المرحلة الثانية من مشروع كهرباء مرخة العليا

أعلن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو اليوم الثلاثاء، التوقيع على عقد استكمال المرحلة الثانية من مشروع كهرباء مرخة العليا، الذي تنفذه شركة الأخوة للهندسة والإنشاءات.



وبحسب وكالة "سبأ" فإن المرحلة الثانية من المشروع تشمل مد الشبكات الداخلية للطاقة وخطوط توزيعها على كافة قرى المديرية.



وأكد محافظ شبوة على أهمية الشروع في إستكمال تنفيذ اول مشروع للكهرباء بالمديرية ومواصلة العمل لإنجاز واستكمال مشروعات ايصال الطاقة للمديريات الغربية والشرقية المحرومة من هذه الخدمة الاساسية والضرورية منذ قيام الثورة.



ووجه كهرباء الريف بضرورة الاشراف المباشر على هذه المشروعات التنموية والاستراتيجية الهامة.



من جهته أوضح مدير عام كهرباء الريف بالمحافظة المهندس عدنان المحضار، أن توقيع هذا العقد يأتي عقب انجاز الشركة للمرحلة الاولى من المشروع والتي شملت استكمال خطوط شبكة الضغط العالي من مديرية مرخة السفلى وبطول اربعة وعشرين كيلو متر.



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