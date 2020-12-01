محافظ شبوة يوقع على عقد استكمال المرحلة الثانية من مشروع كهرباء مرخة العليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو اليوم الثلاثاء، على عقد استكمال المرحلة الثانية من مشروع كهرباء مرخة العليا، الذي تنفذه شركة الأخوة للهندسة والإنشاءات.



وتشمل المرحلة الثانية من المشروع مد الشبكات الداخلية للطاقة وخطوط توزيعها على كافة قرى المديرية .

وعقب التوقيع، أكد محافظ شبوة على أهمية الشروع في إستكمال تنفيذ اول مشروع للكهرباء بالمديرية ومواصلة العمل لانجاز واستكمال مشروعات ايصال الطاقة للمديريات الغربية والشرقية المحرومة من هذه الخدمة الاساسية والضرورية منذ قيام الثورة .. موجها كهرباء الريف بضرورة الاشراف المباشر على هذه المشروعات التنموية والاستراتيجية الهامة .

وأوضح مدير عام كهرباء الريف بالمحافظة المهندس عدنان المحضار، لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان توقيع هذا العقد يأتي عقب انجاز الشركة للمرحلة الاولى من المشروع والتي شملت استكمال خطوط شبكة الضغط العالي من مديرية مرخة السفلى وبطول اربعة وعشرين كيلو متر .

حضر التوقيع مدير عام مديرية مرخة العليا عبده القبالي .