"الوصول الإنساني" يعقد اجتماعا تشاوريا حول التشوهات التناسلية لدى المرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

أقامت جمعية الوصول الإنساني، صباح الثلاثاء الأول من ديسمبر/كانون الأول، الإجتماع التشاوري لنشر وتوعية حول دراسة الكاب وفعاليات المناصرة للتشوهات التناسلية لدى المرأة.



وجاء ذلك بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتنسيق مع مكتب الشوؤن الإجتماعية والعمل بساحل حضرموت.

وتحدثت الدكتورة سارة الشرفي، منسقة مشروع المساحة الإجتماعي عن العنف الذي تتعرض له المرأة اليمنية في كل من محافظات، حضرموت والحديدة والمهرة، بالإضافة إلى عملية ختان الإناث في تلك المناطق.

وأكدت الشرفي، أن ختان الإناث لا يزال مستمرا وبشكل كبير، مشيرة إلى أن نسبة الختان تبلغ نحو 98% في المحافظات التي أجريت فيها الدراسة.

وبلغت نسبة ختان الإناث في محافظة الحديدة، نحو 93%، وبلغت النسبة في محافظة حضرموت نحو 91%، فيما بلغت نسبة ذلك في محافظة المهرة نحو 51% بحسب الأبحاث.. بحسب ما ذكرته منسقة مشروع المساحة الإجتماعي.

وكشفت الدراسات التي قدمتها الشرفي، عن أن العنف القائم على النوع الإجتماعي في محافظة المهرة يعتبر الأقل من بين الثلاث المحافظات، بنسبة 21 في المئة.

بينما بلغ العنف القائم على النوع الاجتماعي في محافظة حضرموت، نحو 35 في المئة.

أما محافظة الحديدة، فقد بلغ العنف القائم على النوع الاجتماعي الأكثر من بين المحافظات الثلاث بنسبة 37 في المئة.

وبلغت نسبة العنف الجسدي في الحديدة، نحو 18 في المئة، بينما بلغت نسبته 10 في المئة في حضرموت، أما المهرة فقد بلغت النسبة نحث 5 في المئة فقط.

وبالحديث عن العنف الجسدي، فقد بلغت نسبته 15 في المئة في حضرموت، و9 في المئة في المهرة، و5 في المئة في الحديدة