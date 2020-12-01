مليشيا الحوثي تعلن نجاح صفقة جديدة مع الحكومة الشرعية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء اليوم الإثنين، نجاح صفقة تبادل أسرى جديدة مع الجيش الوطني.
وقال عبدالقادر مرتضى،رئيس لجنة الأسرى التابع لمليشيا الحوثي، إن جماعته نفذت تبادل لمجموعة من الأسرى مع القوات الحكومية.
وأضاف في تصريح نقلته قناة "المسيرة" الحوثية، أنه تم إطلاق سراح أربعة من أسرى المليشيات من عدة جبهات, دون الإشارة إلى اعداد الأسرى المفرج عنهم من القوات الحكومية.
وأشار المرتضى، إلى أن الصفقة الجديدة التي تمت بين مليشيا الحوثي والحكومة الشرعية، تمت عبر مفاوضات محلية.
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