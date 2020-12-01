شكرا لبحثكم عن خبر الاف المغتربين اليمنيين ”المنتهية تأشيراتهم” يوجهون مناشدة عاجلة الى الملك ”سلمان” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه الاف المغتربين اليمنيين مناشدة عاجلة الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن انتهاء تأشيراتهم بسبب أزمة كورونا خلال وجودهم خارج المملكة العربية السعودية وعدم القدرة على تجديدها، بسبب إجراءات حظر السفر المتبعة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ودعوا في مناشدة تلقاها "المشهد اليمني"، الى النظر في موضوع انتهاء تأشيراتهم بسبب أزمة كورونا وعدم قدرتهم على العودة الى المملكة العربية السعودية، لإنجاز مسؤولياتهم والاهتمام بعائلاتهم.

وأوضحوا بأنهم تضرروا من الاجراءات المتخذة بسبب جائحة كورونا وانتهت إقامتهم وتأشيراتهم ولم يتم التمديد لهم مسبقا بشكل آلي أو تم التمديد لهم وانتهى، ولايزالون حتى الآن خارج المملكة.

وناشدوا برفع الظلم عنهم كونهم لم يدخلوا برغبتهم أو بتعمد في كسر تأشيرة وحرمان من دخول المملكة لمدة ثلاثة سنوات أو خمس.

وعبروا عن ثقتهم ويقينهم المطلق بعدالة ملك الانسانية و ولي عهده الامين الذين لا يظلم أحد على أرض الحرمين في ظل حكمهم.

وفي وقت سابق، أعلنت الجوازات عن التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة والتي انتهت صلاحية إقاماتهم، دون مقابل.

وكانت المديرية العامة للجوازات، أكدت في يونيو الماضي، أنه سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الوافدين الموجودين خارج المملكة سواء كانت إقامتهم سارية أو منتهية، بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وذكرت الجوازات السعودية عبر حسابها على "تويتر": "في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية".