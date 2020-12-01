شكرا لبحثكم عن خبر أمطار رعدية على ثمان محافظات يمنية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الاثنين، بهطول أمطار متفرقة على سلسلة المرتفعات والسواحل الغربية والجنوبية وسهل تهامة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته التي أطلع عليها "المشهد اليمني"، بان الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على سلسلة المرتفعات الغربية في فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار الى إمكانية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة أثناء الفترة المسائية وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية أثناء فترتي الليل والصباح.

ولفت الى انه من المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا، على أرخبيل سقطرى.

وحذر سائقي المركبات من تدني الرؤية الأفقية نتيجة هطول الامطار او تكون الشابورة المائية أو الضباب.

وتعد محافظات حجة والحديدة وأجزاء من تعز وعدن والمهرة وحضرموت وشبوة، هي الواقعة على السواحل الغربية والجنوبية والشرقية لليمن.

وهطلت أمطار غزيرة ومتوسطة خلال الايام الماضية على معظم المحافظات تحت تأثير اعصار جاتي الذي تحول الى عاصفة مدارية.