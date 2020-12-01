شكرا لبحثكم عن خبر السلطات الكينية تحتجز مهاجرين يمنيين منذ أشهر (الاسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر يمنية مطلعة، اليوم الاثنين، أن السلطات الكينية تحتجز ثلاثة يمنيين منذ عدة أشهر؛ في وقت بدأوا فيه الاضراب عن الطعام.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن السلطات في كينيا تحتجز ثلاثة يمنيين منذ ما يقارب أربعة أشهر، إثر مغادرتهم لمخيمات اللاجئين في الصومال وإثيوبيا، بحثا عن عمل، بعد أن ضاق بهم الحال.

وبينت المصادر أنه تم اعتقالهم على الحدود الصومالية مع كينيا بعد أن دخلوا منطقة غارسيا الكينية في شهر يوليو الماضي.

ونوهت المصادر بأنه وبعد أن قرر القاضي اعادتهم إلى مخيماتهم تنصلت مفوضية اللاجئين UNHCR في العمل على إعادة توطينهم في كينيا أو إعادتهم إلى مخيمات اللاجئين التي جاءوا منها.

ولفتت المصادر الى أن سفارة اليمن في كينيا وجهت رسالة إلى محكمة غارسيا الكينية لمراجعة قرارها والسماح لهم بالبقاء في كينيا كجانب إنساني إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

ويعيش المحتجزين الثلاثة منير محمد حمران ومعاذ قاسم الحبشي وأحمد علي جمعان أوضاعا صعبة في سجن جارسيا بعد أن تقطعت بهم كل السبل وتنصل منظمة اللاجئين من التكفل بعودتهم إلى مخيماتهم.

وفر حوالي 33 ألف لاجئ من اليمن إلى الصومال منذ العام 2015، وفقا لإحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يستمر هذا التدفق المنتظم.