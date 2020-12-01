شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول محلي يكشف عن أرقام مرعبة بشأن ألغام ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف،عبد الهادي العصار أن معظم مناطق المحافظة ملوثة بالألغام وتمر بوضع كارثي.

وبحسب المرصد اليمني للألغام أضاف العصار "عمد الحوثيون على زراعة حقول واسعة وعشوائية من الألغام في الأراضي الزراعية والطرقات والمباني الحكومية والمدارس ومناطق تحركات المواطنين"

وأكد العصار أن مديريات (خب والشعف والغيل والمصلوب والحزم والمتون) هي أكثر مديريات الجوف التي زرع فيها الحوثيون شبكات واسعة من الألغام.

وقال أن الجوف تسجل "سقوط ضحايا مدنيين بشكل شبه يومي، ورصدنا 815 حالة انتهاك نتيجة الألغام منذ 2015 وحتى نهاية العام الماضي"

وتابع " حتى نهاية العام الماضي سجلنا 190 قتيلا و385 حالة جرح وتشويه وإعاقة، إضافة إلى 78 حالة تدمير للمركبات، ونحو 165 حالة أضرار نفسية لحقت بأقارب وأسر الضحايا، كما سقط منذ بداية العام الجاري عشرات الضحايا المدنيين"