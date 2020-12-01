شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العربي يعلن التصدي لهجوم حوثي انطلق من عمران والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن التحالف العربي تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، سقوط صاروخ باليستي في صعدة أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية من عمران.
وندد التحالف العربي في بيان له اليوم، باستمرار سقوط الصواريخ البالستية عشوائياً على المدنيين و التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وأكد التحالف العربي استمراره في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتدمير القدرات النوعية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يعلن التصدي لهجوم حوثي انطلق من عمران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.