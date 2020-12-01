شكرا لبحثكم عن خبر ماذا قدم التحالف العربي للجيش الوطني في محافظة مأرب؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، عن مواصلة الدعم الكامل لوزارة الدفاع اليمنية المتمثل بالأسلحة والذخائر اللازمة ميدانياً للوقوف في مواجهة انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وتُظهر صور إحدى الحملات الإمدادية باتجاه مأرب والتي يسيرها التحالف بشكل مستمر لدعم الجيش الوطني اليمني بالأسلحة والذخائر المطلوبة لوقف انتهاكات الميليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني.

وتعد استمراراً وامتداداً للعمليات الهجومية التي يقوم بها الجيش الوطني باتجاه محافظة مأرب ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية، التي تقوض جهود الوصول إلى حل سياسي، كما تهدد ملايين المواطنين اليمنيين الذين نزحوا خلال السنوات الماضية إلى مدينه مأرب.