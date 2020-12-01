شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات حكومية باستئناف صرف المرتبات في جميع المناطق اليمنية حتى الخاضعة للحوثيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكد ناطق التحالف المدني أنور شعيب أنه ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن تأخر إجراءات صرف معاشات المتقاعدين المدنيين ، فهناك توجيهات حكومية واضحة باستئناف الصرف.

وقال الناطق باسم التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية أنور شعب في تصريح إعلامي رصده المشهد اليمني اليوم الاثنين أن التحالف المدني يبذل جهودا واسعة ودائمة وحثيثة لدى رئيس الحكومة الشرعية في عدن د. معين عبدالملك وكافة المستويات القيادية العليا.

وأكد ناطق التحالف المدني أن هناك تعاون كامل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في عدن، بعمل مطالبة التعزيز للبنك المركزي، وكذا تعاون كبير من هيئة التأمينات والمعاشات في صنعاء باستعدادها لتغطية وتحويل دون شرط.

وبين شعيب عن تفهم التحالف المدني للظروف الصعبة لشريحة المتقاعدين المدنيين جراء توقف الصرف ، ونرجو من الجميع تفهم التعقيدات السياسية والاقتصادية الذي تشهدها البلد نتيجة الظروف القائمة، والتي نواجهها في التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية أثناء متابعتنا لقضايا المعاشات والمرتبات بشكل عام.