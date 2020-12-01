شكرا لبحثكم عن خبر ”بحاح” يطالب بتحرير اليمن من ما أسماهم ”المحتلين المحليين وكفلائهم ”! والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - طالب نائب الرئيس اليمني السابق، المهندس خالد بحاح، اليوم الإثنين، تحرير كامل اليمن من ما أسماهم المحتليين المحليين وكفلائهم , ومن المليشيات الإنقلابية الحوثية ، بالتزامن مع حلول ذكرى التحرير والاستقلال من المستعمر الخارجي ( 30 نوفمبر).

وتساءل بحاح خلال تغريدة له في تويتر بمناسبة عيد الإستقلال من الإحتلال البريطاني، رصدها "المشهد اليمني"، متى سيحين يوم تحرير اليمن من المحتلين المحليين وكفلائهم.. وجميع من يسخّر وطننا الكبير لمصلحته.. المليشيات الإنقلابية الحوثية، وكل تجار الحرب، أسوة بتحرير البلاد من المستعمر الخارجي.

هذا وتشهد اليمن حرباً لإستعادة الشرعية الدستورية ودولة المؤسسات منذ أكثر من خمسة أعوام عقب اختطاف الحوثي للبلاد بعد إنقلابة على السلطة في عام 2014، وتجرعت خلالها اليمن أزمات إنسانية لم يشهد لها العالم مثيل وتفاقم للوضع الإقتصادي الذي صاحبه انهيار للعملة المحلية.