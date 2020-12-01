شكرا لبحثكم عن خبر تقدم كبير لقوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهة صرواح وتحرير مواقع جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر ميدانية تقدم قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية صباح اليوم الاثنين في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب وتحرير مواقع جديدة كانت تحت سيطرة المليشيات الحوثية.

وقالت المصادر العسكرية أن قوات الجيش حققت تقدم جديد صباح اليوم بعد معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية استمرت لساعات بعد ان شنت المليشيا هجوم على مواقع الجيش امس الأحد.

وفي جبهة رحبة تمكنت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل من افشال هجوم للمليشيات باتجاه مديرية جبال مراد ومصرع العشرات من عناصر المليشيا الذين حاولوا التقدم من جهة رحبه جنوب المحافظة , يأتي ذلك مع غارات جوية مكثفه استهدفت تعزيزات المليشيا.

ووفقا لمصادر ميدانية فقد بدأت المعارك بشن مليشيا الحوثي هجوم واسع على مواقع الجيش الوطني ميسرة صرواح تصدى له الجيش الوطني ببسالة.

وشنت قوات الجيش الوطني هجوم معاكس على مواقع كانت المليشيا تتمركز فيها تمكنت من خلال الهجوم بالسيكرة على جبل أطهف الاستراتيجي في ميسرة صرواح.

وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا الذين كانوا بالجبل لقوا مصرعهم ، كما سيطر الجيش على تباب مجاورة.

وقصفت قوات الجيش الوطني مواقع المليشيا الحوثية التي لم تصلها الاشتباكات أطراف ميسرة جبهة صرواح.