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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: مجزرة مليشيا الحوثي في الدريهمي جريمة حرب مكتملة الأركان

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

الخليج 365

قال وزير الإعلام معمر الإرياني "إن المجزرة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران باستهداف منازل المواطنين في قرية القازة بمديرية الدريهمي، وراح ضحيتها ٨ مدنيين من النساء والاطفال بينهم رضيعين وإصابة ٧ آخرين، جريمة حرب مكتملة الاركان".



وأضاف وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة النكراء تندرج في سياق مسلسل الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين من الأطفال والنساء منذ انقلابها على الدولة، وقتلها عشرات الآلاف من المدنيين بدم بارد، في ظل صمت دولي غير مبرر".

وطالب الارياني الأمم المتحدة والمبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث وفريق الرقابة الدولية بإدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والقيام بمسئولياتهم في وقف جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.