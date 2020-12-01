الفلكي الشوافي يتوقع أهم مؤشرات الطقس حتى يوم الجمعة القادمة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
كشف الفلكي عدنان الشوافي عن طقس اليمن خلال الايام القادمة.
ولفت الى انه بناء على البيانات و نماذج الطقس فإن أهم التوقعات من الاثنين حتى الجمعة 4 ديسمبر 2020 إستمرار الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية و الجنوبية غربية واجزاء من الهضاب و الاحواض الجبلية المحاذية و كذلك على أجزاء بسيطة من المناطق الساحلية و افضل فرص للهطول متوقعة على ارخبيل سقطرى، وعليه دعى الى توخي الحذر مما برافق الامطار من تدفق للسيول وانخفاض الرؤية الافقية..
و تابع “الشوافي ” قائلا بالنسبة لدرجات الحرارة شبه إستقرار وبشكل عام تبقى الاجواء باردة ليلا على المرتفعات الجبلية ودعى لتوخي الحذر خصوصا العاملين في الاماكن المكشوفة ليلا و في الصباح الباكر، و بالنسبة للمزارعين اوضح انه لا يتوقع التأثير على المزروعات (لا يتوقع ضريب).
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