شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان مكشوف وإطلالة نارية .. نسرين طافش تشعل التواصل والجمهور يعلق .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - بدأ نشطاء التواصل يترقبون كل إطلالة للفنانة الحسناء نسرين طافش عقب بروز "ستايل" معين تمثل في الفساتين القصيرة والإطلالات المكشوفة التي أصبحت تتميز بها الفنانة السورية، ومع غياب الذوق لدى الكثير من الفنانانت، خطفت الفنانة السورية طافش الأنظار بإطلالة جديدة وصفت بالجميلة والجريئة في الوقت نفسه.

ونشرت نسرين طافش عبر صفحتها الرسمية على منصة "انستغرام"، صورة ظهرت في على "البلكون" مرتدية فستانًا مزركشًا، كاشفًا عن قدميها ومكشوفًا من جهة الكتف الأيسر، وقد برزت ملامح الفنانة الحسناء مع خلفية البحر الرائعة.

وأرفقت طافش مع الصورة تعليقًا قالت فيه : "يوم جميل تزداد به النعم بالامتنان وتتبارك فيه النوايا الطيبة بالحب .. يومكم حب".

وانهالت التعليقات على الفنانة السورية وعلق الجمهور على إطلالاتها بعبارات الغزل والود.

وكتب أحد النشطاء : "أنت أجمل وردة"، في حين كتبت منى العوالمي : "متل دايما متالقة ومودك عالي حبيبتي".

يذكر أن الجميلة السورية كانت قد ظهرت في بطولة مسلسل "ختم النمر" حيث حاز العمل على نسبة مشاهدات عالية وقت عرضه.

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