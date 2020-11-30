‏الارياني: مجزرة مليشيا الحوثي في الدريهمي جريمة حرب مكتملة الأركان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام معمر الارياني" ان المجزرة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران باستهداف منازل المواطنين في قرية القازة بمديرية الدريهمي، وراح ضحيتها ٨ مدنيين من النساء والاطفال بينهم رضيعين وإصابة ٧ آخرين، جريمة حرب مكتملة الاركان".



واضاف وزير الاعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان هذه الجريمة النكراء تندرج في سياق مسلسل الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الارهابية بحق المدنيين من الأطفال والنساء منذ انقلابها على الدولة، وقتلها عشرات الآلاف من المدنيين بدم بارد، في ظل صمت دولي غير مبرر".

وطالب الارياني الأمم المتحدة والمبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث وفريق الرقابة الدولية بإدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والقيام بمسئولياتهم في وقف جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.