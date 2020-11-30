- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني: مجزرة مليشيا الحوثي في الدريهمي جريمة حرب مكتملة الأركان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الاعلام معمر الارياني" ان المجزرة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران باستهداف منازل المواطنين في قرية القازة بمديرية الدريهمي، وراح ضحيتها ٨ مدنيين من النساء والاطفال بينهم رضيعين وإصابة ٧ آخرين، جريمة حرب مكتملة الاركان".
واضاف وزير الاعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان هذه الجريمة النكراء تندرج في سياق مسلسل الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الارهابية بحق المدنيين من الأطفال والنساء منذ انقلابها على الدولة، وقتلها عشرات الآلاف من المدنيين بدم بارد، في ظل صمت دولي غير مبرر".
وطالب الارياني الأمم المتحدة والمبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث وفريق الرقابة الدولية بإدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والقيام بمسئولياتهم في وقف جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الارياني: مجزرة مليشيا الحوثي في الدريهمي جريمة حرب مكتملة الأركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.