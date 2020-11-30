محافظ المهرة يستقبل السفير الامريكي لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبل محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم، بمدينة الغيظة، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل، لمناقشة عدداً من القضايا المتعلقة بالمشاريع الخدمية والتنموية وتطبيع الاوضاع في المحافظة.



ورحب محافظ المهرة، بالسفير الامريكي الذي يزور المحافظة حالياً.. مشيداً بالمواقف الامريكية الثابتة الى جانب اليمن وامنه واستقراره وشرعيته الدستورية.. مثمناً الدعم الامريكي لليمن في كافة المجالات لاسيما مكافحة الارهاب ومحاربة التهريب.

واستعرض المحافظ بحضور الامين العام للمجلس المحلي ووكلاء المحافظة وعدداً من القيادات الامنية والعسكرية، الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في الحفاظ على استقرار المحافظة وأمنها والنجاحات المحققة على المسارين الأمني والتنموي خلال الفترة الماضية والتحديات الماثلة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن اثر الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً وما تسببت به من اوضاع غاية في الصعوبة.

من جانبه، اشاد السفير الامريكي بالنجاحات الكبيرة والملموسة التي حققتها السلطة المحلية بالمحافظة في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتهريب بكل أنواعه.. مثمناً دور قوات خفر السواحل اليمنية في المحافظة في ضبطها لسفينة تحمل شحنة كبيرة من المخدرات قبالة ميناء نشطون بالتعاون مع القوات السعودية.

وجدد السفير الامريكي، موقف الولايات المتحدة الأمريكية في دعم التسوية السياسية في اليمن من اجل وضع نهاية لحالة الحرب التي تشهدها البلاد.. داعيا جميع الاطراف المعنية إلى تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره الطريق الوحيد لمعالجة الوضع الإنساني.. مؤكداً ان بلاده تتطلع الى توقف ايران عن تهريب الأسلحة للحوثيين.