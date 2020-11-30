شاهد.. اللواء أحمد بن بريك يتحدث حول انتصارات القوات الجنوبية.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

هنأ اللواء أحمد سعيد بن بريك كل أبناء الشعب الجنوبي بمناسبة ذكرى الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م.



وقال اللواء بن بريك في سلسلة تغريدات له على "تويتر" : " إلى كل أبناء شعبنا الجنوبي الأبي في الداخل والخارج أسمى وأزكى التهاني بمناسبة حلول الذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر المجيد ، وخروج آخر جندي بريطاني من أرض الجنوب الحبيب.

واضاف : "في نوفمبر العظيم حقق شعبنا نصره بنيل وطننا استقلاله الأول، وهاهم أبناء وأحفاد أبطال أكتوبر ونوفمبر، في هذه اللحظات يصنعون انتصارات شعبنا، وبطولات رجاله الميامين المرابطين في ثغور الفداء والتضحية".

وأكمل : وهم من سيصنع الاستقلال الثاني وعودة دولتنا الجنوبية المغدور بها باسم وحدة فشلت في مهدها وتحولت إلى أسوأ نماذج الاحتلال التي عرفتها شعوب العالم".‎

واكد بن بريك إن احتفالنا اليوم بهذه الذكرى المجيدة يذّكرنا ببطولات ومآثر تستحق أن نفاخر بها، بعد أن اجترحها من صنع مجدها وتألقها، وانتصر لهدفها السامي النبيل، وفي المقدمة قوافل الشهداء والجرحى، الذين رووا بدمائهم شجرة الحرية حتى أينعت وأثمرت نصراً عظيماً .‎

وفي ختام تغريداته ابتهل اللواء بن بريك إلى الله أن يتغمد بواسع الرحمة والمغفرة، شهداءنا الأبطال عبر كل مراحل ومحطات النضال الوطني الجنوبي، وان يكلل نضال شعبنا وقواتنا المسلحة بالنصر في معركة مواجهة قوى الاحتلال والإرهاب ، وأن يشفي جرحانا ويفك أسر أسرانا .‎