- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة اليوم الاثنين،176 خرقا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروق العدوان تحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والتحيتا وحيس وكيلو16 واستحداث تحصينات قتالية في المنظر و4 غارات لطيران تجسسي مقاتل على الجبلية.
وأضاف المصدر أن من بين الخروق ١٤ خرقًا بقصف مدفعي و141 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد 176 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.