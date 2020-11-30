رصد 176 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة اليوم الاثنين،176 خرقا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروق العدوان تحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والتحيتا وحيس وكيلو16 واستحداث تحصينات قتالية في المنظر و4 غارات لطيران تجسسي مقاتل على الجبلية.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق ١٤ خرقًا بقصف مدفعي و141 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.