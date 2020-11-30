نائب الرئيس يعزي الملحق العسكري لبلادنا في الرياض في وفاة والدته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى الملحق العسكري لبلادنا العميد الركن يحيى الوعيل في وفاة والدته الفاضلة.



وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة للعميد الوعيل وأسرة وأقارب الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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