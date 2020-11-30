- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظة ابين تحتفي بالذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نظمت السلطة المحلية وقيادة الجيش والامن بمحافظة ابين، اليوم، بمدينة شقرة حفلاً خطابياً وفنياً وذلك بمناسبة الذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر.
وفي الحفل الذي حضره عدداً من القيادت الامنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة، اكد وكيل المحافظة عبدالعزيز الحمزة، على أهمية هذه المناسبة الوطنية التي قدم فيها قوافل من الشهداء دفاعاً عن الوطن ومكتسابته وتحقيق الحرية والاستقلال.
كما أكدت الكلمات التي القيت في الحفل، على اهمية تعزيز روح الإنتماء للوطن والإفتخار به والدفاع عنه مستلهمين القيم والمبادئ من التضحيات البطولية التي سطرها الآباء والاجداد..مشيرة الى عظمة واهمية هذه الذكرى على قلوب ابناء الشعب اليمني.
وتخلل الحفل ، العديد من الفقرات الفنية المعبرة عن المناسبة الوطنية نالت الاستحسان.
كما رفع المشاركون في الحفل اعلام الجمهورية اليمنية وصور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مجددين العهد بالوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.
كما شدد المشاركون ، على ضرورة رصف الصفوف والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، واستباب الامن والاستقرار وتطبيع الحياة والدفع قدماً بعجلة التنمية والتطور في مختلف المجالات وبناء الدولة المدنية الاتحادية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظة ابين تحتفي بالذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.